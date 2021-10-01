В Тюменской области умерли четверо детей с COVID-19 с начала пандемии

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Далее в сюжете Владимир Якушев поручил правоохранителям пресечь фальсификацию QR-кодов

Четверо несовершеннолетних с COVID-19 и неизлечимыми тяжелыми заболеваниями скончались в Тюменской области с начала пандемии.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на департамент здравоохранения.

Как отмечают специалисты, коронавирусной инфекцией болеют дети всех возрастов. На 25 октября зарегистрировано 772 несовершеннолетних, заболевших ковидом. Всего с начала пандемии заболели 5 тыс. 778 детей.

"Большая часть заболевших коронавирусом детей находится в семейных очагах. Можно отметить, что сейчас дети больше болеют с симптоматикой ОРВИ. Ранее чаще встречалось бессимптомное течение, но по-прежнему легче, чем взрослые", - отметили медики.

Тактика лечения детей, зараженных COVID-19, отличается от лечения взрослых пациентов.

Медики не устают напоминать о мерах профилактики заболевания и о вакцинации, которая, по решению руководителя управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, стала обязательной для ряда категорий граждан в Тюменской области с 18 октября.

С 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливают работу практически все предприятия, кафе, рестораны и ТРЦ. Исключения сделали для аптек, продуктовых магазинов, а также торгующих товарами первой необходимости.

Анжела Лебедева