В Тюменской области увеличилось количество тестируемых на COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средний охват тестированием за последние семь дней составляет 509 на 100 тыс. населения. Неделей ранее этот показатель составлял 472 человека. Cроки выполнения исследований сократились с 48 до 24 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

Сокращение сроков исследования на коронавирус позволяет оперативней выяснять, является ли человек носителем инфекции или нет. Постановление главного санитарного врача Тюменской области о новых сроках выполнения лабораторного исследования на COVID-19 вступило в силу с 18 октября.

Тюменская область входит в Топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тыс. населения.

Тестирование проводят лаборатории государственных и частных медицинских организаций. С их списком можно ознакомиться по ссылке.

Для жителей Тюменской области работает горячая линия по телефону 8-800-302-26-70. Операторы консультируют ежедневно с 8 до 20 часов.

Анжела Лебедева