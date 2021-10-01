Александр Моор доложил председателю правительства РФ, как организована борьба с COVID-19 в регионе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

937 тыс. жителей Тюменской области необходимо привить от COVID-19 для создания коллективного иммунитета. Это 80% от взрослого населения региона. При нынешних темпах вакцинации этого показателя удастся достичь к 5 января 2022 года.

Такие данные во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина привел губернатор Александр Моор.

После постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан интерес к прививкам среди жителей увеличился в четыре раза. На сегодняшний день вакцинированы против коронавируса 661 тыс. 86 человек, полный курс прошли 613 тыс. 442 жителя.

"За весь период в Тюменскую область поступило более 809 тысяч доз вакцины. На сегодня ее достаточно. Дефицита нет. Для нас важным приоритетом являются люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями: более 82% пожилых людей привито, среди людей с хроническими заболеваниями вакцину получили более 79%. С 18 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Темпы вакцинации выросли практически в четыре раза", - уточнил Александр Моор.

Эпидемиологическая ситуация в Тюменской области оценивается как напряженная. Прирост числа заболевших за минувшую неделю составил 12%. В регионе открыты 18 моноинфекционных госпиталей. Для лечения пациентов с COVID-19 развернули 3 тыс. 687 коек, из них 1 тыс. 905 с доступом к кислороду, 304 - в реанимации с ИВЛ. Резерв свободного коечного фонда составляет более 12%. Как подчеркнул тюменский губернатор, региональные власти строго отслеживают ситуацию с наличием свободных мест в стационарах, всегда свободны не менее 10% мест в стационарах.

"Учитывая высокие показатели по заболеваемости и отмечающиеся ухудшения степени тяжести пациентов, которые поступают в стационары, мы дополнительно разворачиваем койки и в стационарах, и в реанимации. На амбулаторном звене и в моногоспиталях работают более двух тысяч восьмисот медицинских работников дополнительно для работы в регистратурах и кол-центрах привлечено 265 студентов и ординаторов медвузов и сузов. В регионе нет дефицита по кислороду, средствам индивидуальной защиты и лекарственным препаратам, создан неснижаемый запас", - подчеркнул губернатор.

Для снижения темпов заражения коронавирусом в Тюменской области введены жесткие меры. Так, в регионе уже действует запрет на проведение массовых зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий, приостановлена работа кафе и ресторанов в ночное время. С 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех предприятий за исключением тех, где замкнутый производственный цикл. В нерабочую неделю будут открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и больницы. Контроль за соблюдением режима повышенной готовности усилен. В частности, планируется проведение совместных рейдов с участием специалистов Роспотребнадзора и полиции. С 8 ноября для посещения театров, музеев или кино жителям потребуются QR-коды.

По итогам доклада председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что властям субъектов федерации совместно с главными санитарными врачами нужно действовать на опережение. "Принимать оперативные решения и заранее прогнозировать все потребности: в койках, препаратах и наращивать темпы вакцинации. Прививка - самый надежный способ защитить свое здоровье", - резюмировал Мишустин.

Екатерина Исаева