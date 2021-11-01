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В Тобольском районе построили три новых водовода

Экономика, 16:39 01 ноября 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Строительство трех водоводов завершили в Тобольском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В п. Прииртышском два с половиной километра труб соединили водозабор "Жуковский" с инженерной сетью поселка. В настоящее время идет регистрация прав на объект. После оформления документов и заключения договора с ресурсоснабжающей организацией, поселок отключат от старой скважины и начнется подача воды от водозабора "Жуковский".

В ближайшие дни МУП ЖКХ Тобольского района начнет работы по присоединению водосетей в д. Соколовка к частному сектору. Жители деревни, желающие подвести воду к своим домам, могут обратиться с заявлением на получение технических условий для присоединения.

Полностью закончены работы по строительству коммуникаций от водозабора "Соколовский" до д. Башкова и д. Ломаева. Сейчас идет подготовка документов для технического присоединения к сетям "СУЭНКО". Подключение частных домовладений начнется в 2022 году.

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# водовод , Тобольский район

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