В Тобольском районе построили три новых водовода

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Строительство трех водоводов завершили в Тобольском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В п. Прииртышском два с половиной километра труб соединили водозабор "Жуковский" с инженерной сетью поселка. В настоящее время идет регистрация прав на объект. После оформления документов и заключения договора с ресурсоснабжающей организацией, поселок отключат от старой скважины и начнется подача воды от водозабора "Жуковский".

В ближайшие дни МУП ЖКХ Тобольского района начнет работы по присоединению водосетей в д. Соколовка к частному сектору. Жители деревни, желающие подвести воду к своим домам, могут обратиться с заявлением на получение технических условий для присоединения.

Полностью закончены работы по строительству коммуникаций от водозабора "Соколовский" до д. Башкова и д. Ломаева. Сейчас идет подготовка документов для технического присоединения к сетям "СУЭНКО". Подключение частных домовладений начнется в 2022 году.