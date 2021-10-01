ЗАО "Тюменьмашзавод" отмечено дипломом третьей степени в конкурсе "Экспортер года"

с личного аккаунта Антона Машукова с Instagram с личного аккаунта Антона Машукова с Instagram

ЗАО "Тюменьмашзавод" заняло третье место во Всероссийском конкурсе "Экспортер года". Награждение прошло в Екатеринбурге 26 октября.

Тюменское предприятие, которое производит сцепления: диски, корзины муфты для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, получило диплом в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "малое и среднее предпринимательство".

Об этом директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков сообщил в своем Instagram.

13 победителей всероссийского конкурса "Экспортер года" определили 8 октября. Награждение в УФО прошло только вчера, отметил Машуков.

"Интерес к конкурсу "Экспортер года" ежегодно растет, было получено более 1800 заявок. Как отмечает генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина, эти компании смогли не только выдержать бурю пандемии, но и прочно занять свое место на глобальном рынке. Звание "Экспортер года" поможет компаниям развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, масштабируя экспортную географию и увеличивая объем продаж", - говорит директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Антон Машуков поздравил "Тюменьмашзавод" с наградой и пожелал новых достижений.

Анжела Лебедева