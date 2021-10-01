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Первая робот-автомойка начала работать в Тобольске

Экономика, 15:58 28 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую полностью роботизированную автомойку открыла в Тобольске предпринимательница Алена Коломейцева. Инвестиционную поддержку в размере 8 млн рублей ей оказал фонд микрофинансирования Тюменской области.

На автомойке максимальной исключен человеческий фактор, всё автоматизировано, дозы моющего средства всегда одинаковые. Процесс мойки занимает от трех до девяти минут.

Как пояснила предпринимательница, идея создать такую автомойку возникла у нее в сложный период. В один из дней в ее действующем бизнесе на работу не вышел персонал. Тогда Алена Коломейцева задумалась, как полностью роботизировать рабочие процессы.

Консультативную поддержку в реализации проекта Алене Коломейцевой оказало инвестиционное агентство Тюменской области, фонд микрофинансирования выделил займ под 4,25% годовых с отсрочкой платежа основного долга на полгода. На реализацию идеи у предпринимательницы ушло около 20 месяцев. Автомойка уже принимает первых клиентов, сообщили в инвестиционном агентстве.

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# автомойка , инвестиционное агентство , Тобольск

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