Тюменские скалолазы завоевали награды на турнире в Калининграде

| Фото: федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Тюменец Аяз Тимшанов завоевал золото на Всероссийских соревнованиях "Янтарные вершины-2021" в Калининграде, сообщает федерация скалолазания России.

В лазании на трудность у подростков в квалификации сразу семь человек разделили первое место. В финале судьям приходилось нечасто глядеть на секундомер. Время преодоления трассы решило судьбу бронзовой медали.

Тюменец Георгий Степанов достиг 31 зацепки на 13 секунд быстрее Севастьяна Лунева из Краснодарского края. Серебряным призером стал Михаил Мясницын из Санкт-Петербурга, уступивший тюменцу Аязу Тимшанову.