  • 28 октября 202128.10.2021четверг
  • USD69,8104
    EUR81,0289
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские скалолазы завоевали награды на турнире в Калининграде

Спорт, 15:36 28 октября 2021

федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Тюменец Аяз Тимшанов завоевал золото на Всероссийских соревнованиях "Янтарные вершины-2021" в Калининграде, сообщает федерация скалолазания России.

В лазании на трудность у подростков в квалификации сразу семь человек разделили первое место. В финале судьям приходилось нечасто глядеть на секундомер. Время преодоления трассы решило судьбу бронзовой медали.

Тюменец Георгий Степанов достиг 31 зацепки на 13 секунд быстрее Севастьяна Лунева из Краснодарского края. Серебряным призером стал Михаил Мясницын из Санкт-Петербурга, уступивший тюменцу Аязу Тимшанову.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# скалолазание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:36 28.10.2021Тюменские скалолазы завоевали награды на турнире в Калининграде
18:30 27.10.2021Матчи Лиги чемпионов по мини-футболу покажут на "Тюменском времени"
17:34 27.10.2021Тюменские пловцы выступят на Кубке мира в Казани
15:25 27.10.2021Тюменские волейболистки из-за ограничений сыграют два матча вместо четырех