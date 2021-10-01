Компания Utair: количество рейсов из Тюмени в регионы увеличилось на 20%

| Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте

Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в регионы без пересадок на 20% в текущем осенне-зимнем сезоне в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. и на 30% относительно расписания 2019-2020 г.

По информации пресс-службы перевозчика, самолеты Utair летает по 19 маршрутам из Тюмени: в Белоярский, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву и другие города.

"В 2021 году мы ввели во флот семь самолетов Boeing 737-800, что позволило, в том числе, нарастить маршрутную сеть из родного для Utair региона. Кроме того, часть маршрутов, по которым традиционно летаем из Тюмени летом, мы впервые оставили в этом году на период осенне-зимнего расписания для удобства пассажиров", — сказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.