Около 1,5 тысяч пенсионеров Тюмени получат дополнительные выплаты от ВТБ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк начисляет по 2 тыс. рублей. В Тюменской области этим предложением уже воспользовались около 1,5 тыс. клиентов.

Для получения допподдержки необходимо по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту "Мир" банка ВТБ. Бонусные средства будут зачислены на счета этих клиентов не позднее следующего календарного месяца после первой пенсии, полученной в ВТБ.

На текущий остаток по счету пенсионерам банк ежемесячно начисляет до 7,5% годовых, а при оплате картой покупок в аптеках или счетов ЖКХ — кешбэк до 10%.

Для получения пенсионной карты "Мир" от ВТБ нужно обратиться в любой ближайший офис банка с паспортом и СНИЛС или заказать карту на сайте. Оформить зачисление пенсии на эту карту тоже можно в подразделении ВТБ или в мобильном приложении ВТБ Онлайн без посещения Пенсионного фонда.