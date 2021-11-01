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В Тюмени открыли сквозное движение по улице Уездной

Экономика, 17:15 01 ноября 2021

ГУС Тюменской области

Сквозное движение по ул. Уездной в Тюмени открыли 1 ноября. Подрядная организация "Пышмаавтодор" закончила строительство участка дороги, соединяющего Тюменскую слободу с Московским трактом, вовремя.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Главном управлении строительства Тюменской области, теперь автомобилисты смогут выезжать из Тюменской слободы сразу на развязку Московского тракта. А оттуда уже в город или в сторону Дома обороны по объездной.

"Раньше они были вынуждены ехать через развязку на Червишевском тракте. Так же легче стало заезжать в район с Московского тракта. Не нужно выезжать на объездную", - отметили в ведомстве.

Водителей и пешеходов просят обратить внимание на изменение схемы дорожного движения и соблюдать требования дорожных знаков. На участке действует ограничение по скорости - 40 км/час.

Как заметили в ГУСе, специалистам городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта ещё предстоит прописать предупреждение для пешеходов. До момента открытия сквозного движения пешеходы ходили прямо по проезжей части.

"Сейчас для них сделали временный тротуар. Так же они могут воспользоваться пешеходной дорожкой, которая идёт через остановку и вдоль объездной", - добавили в Главном управлении строительства.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , Московский тракт

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