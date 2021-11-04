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Песни о Тюмени, доброте и счастье исполнят вокалисты во время онлайн-концерта "Россия объединяет"

Общество, 09:23 04 ноября 2021

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Песни "Тропочки тюменские", "Песня друзей", "Спасибо, жизнь!" и другие исполнят во время концерта, который пройдет в режиме онлайн, вокалисты Тюмени в День народного единства, 4 ноября. А откроет концертную программу композиция "Гордость моя - Россия" на стихи Людмилы Варносовой, музыка Валентины Шаповаловой.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Евгений Негинский.

"При формировании программы праздничного концерта мы исходили из того, что все жители Тюменской области находятся на каникулах, дома. Поэтому нашим коллективам, вокалистам, хореографическим ансамблям хочется принести в каждый дом радость, доброту, счастье. Большую часть концерта займут именно такие произведения", - говорит он.

Онлайн-концерт "Россия объединяет" начнется на телеканале "Тюменское время" и на сайте Тюменского концертно-театрального объединения 4 ноября в 12 часов. В нем примут участие солисты и творческие коллективы: Виктория Некрасова, Светлана Костко, Марина Штанько, Сергей Дьяконов-Дьяченков, вокал-группа "Санрайз", государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени" и эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба" им. Виктора Виткалова. Главный дирижёр оркестра – Тимур Бахров. Художественный руководитель – Валерий Дрозд.

Ведущие в студии – Леван Допуа и Яна Павлова.

"От всего коллектива Тюменского концертно-театрального объединения хочу пожелать жителям нашей области внимания и любви друг к другу. Веры, надежды. Улыбайтесь чаще", - сказал Евгений Негинский.

Анжела Лебедева

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# День народного единства , концерт , концертно-театральное объединение

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