Тюменцы ответят на вопросы исторической викторины онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Историческую онлайн-викторину "Страницы прошлого листая" для тюменцев проведут в День народного единства сотрудники библиотеки №16. Участники ответят на вопросы об исторических событиях, которые легли в основу праздника, сообщает "Мегатюмень".

"Викторина создавалась не столько с целью дать людям возможность проверить свои знания об этой эпохе, сколько именно пробудить интерес. Чтобы захотелось что-то почитать, изучить, узнать больше", - рассказала заведующая библиотеки Светлана Соколова.

Викторина пройдет в формате онлайн, а ссылка на нее будет опубликована в официальной группе библиотеки №16 в социальной сети ВКонтакте. Результат станет известен после ответов на все вопросы.