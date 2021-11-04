Жители Тюменской области написали Большой этнографический диктант

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области ВКонтакте | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области ВКонтакте

К акции "Большой этнографический диктант" подключились жители Тюменской области. Он проходит на сайте miretno.ru под лозунгом "Народов много — страна одна!" с 3 по 7 ноября онлайн и в офлайн формате. В Тюмени диктант написали 3 ноября в культурном центре вайнахского народа "Вайнах", сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

В мероприятии приняли участие ограниченное количество человек, это представители национальных объединений Тюменской области. На площадке строго соблюдались меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Задания диктанта представляют собой тест из 30 вопросов, в том числе 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, и десять вопросов – индивидуальная часть диктанта для каждого субъекта России.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения теста в электронном виде.