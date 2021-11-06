Лучшим футболистом октября стал нападающий "Тюмени"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Нападающий "Тюмени" Данил Карпов признан по итогам октября лучшим футболистом четвертой группы ОЛИМП-Первенства II дивизиона ФНЛ.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в октябре 22-летний форвард принял участие в четырех официальных матчах команды, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

По итогам летних месяцев тренеры назвали лучшим нынешнего партнера Карпова по атаке Антона Кобялко. В сентябре больше всех голосов набрал полузащитник ульяновской "Волги" Азнаур Герюгов.

Лучшим молодым футболистом октября четвертой группы ФНЛ-2 назвали Егора Дорохова из "Челябинска". Приз лучшему тренеру вручат наставнику "Волги" Ринату Аитову.