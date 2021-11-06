  • 6 ноября 20216.11.2021суббота
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские волейболисты уступили "Обнинску" в Калуге

Спорт, 11:46 06 ноября 2021

Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Второй тур чемпионата мужской российской волейбольной высшей лиги "Б" продолжается в Калуге. "Тюмень" уступила хозяевами площадки, клубу "Обнинск" 5 ноября со счетом 3:0.

Как сообщает пресс-служба тюменской команды, в стартовом сете "хозяева сразу создали себе отрыв и уверенно довели дело до локального успеха. По схожему сценарию развивался и второй отрезок, в нем тюменцы набрали 14 очков.

В третьем сете "Тюмень" все-таки "зацепились" за соперника, но череда ошибок в итоге привела к поражению. Для сибиряков неудача стала второй. В Калуге они проведут еще две игры

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:49 06.11.2021ХК "Рубин" уступил казанскому "Барсу"
11:46 06.11.2021Тюменские волейболисты уступили "Обнинску" в Калуге
10:46 06.11.2021Лучшим футболистом октября стал нападающий "Тюмени"
16:30 05.11.2021Волейбольный клуб "Тюмень- ТюмГУ" потерпел поражение в Калуге