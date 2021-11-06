Тюменские волейболисты уступили "Обнинску" в Калуге

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Второй тур чемпионата мужской российской волейбольной высшей лиги "Б" продолжается в Калуге. "Тюмень" уступила хозяевами площадки, клубу "Обнинск" 5 ноября со счетом 3:0.

Как сообщает пресс-служба тюменской команды, в стартовом сете "хозяева сразу создали себе отрыв и уверенно довели дело до локального успеха. По схожему сценарию развивался и второй отрезок, в нем тюменцы набрали 14 очков.

В третьем сете "Тюмень" все-таки "зацепились" за соперника, но череда ошибок в итоге привела к поражению. Для сибиряков неудача стала второй. В Калуге они проведут еще две игры