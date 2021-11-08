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Тюменские предприятия поставили за границу 10 тысяч партий лесоматериалов

Экономика, 17:20 08 ноября 2021

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

10 тыс. партий лесоматериалов поставили предприятия Тюменской области с начала 2021 г. Основные страны-покупатели - Казахстан, Армения, Азербайджан, Египет, Китай и другие, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"В 2021 году объем поставок лесопродукции увеличился на 6 процентов. В прошлом году с территории региона отгружено 9 тысяч 400 партий лесоматериалов. Результаты карантинной фитосанитарной экспертизы показали, что все партии лесопродукции свободны от карантинных объектов, что подтверждено лабораторными заключениями", - отметили специалисты ведомства.

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# лес , лесопереработка , управление Россельхознадзора

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