Тюменские предприятия поставили за границу 10 тысяч партий лесоматериалов

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

10 тыс. партий лесоматериалов поставили предприятия Тюменской области с начала 2021 г. Основные страны-покупатели - Казахстан, Армения, Азербайджан, Египет, Китай и другие, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"В 2021 году объем поставок лесопродукции увеличился на 6 процентов. В прошлом году с территории региона отгружено 9 тысяч 400 партий лесоматериалов. Результаты карантинной фитосанитарной экспертизы показали, что все партии лесопродукции свободны от карантинных объектов, что подтверждено лабораторными заключениями", - отметили специалисты ведомства.