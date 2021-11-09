В Тюменском районе дорогу до центра "Жемчужина Сибири" отремонтировали по нацпроекту

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Ремонт четырех участков автомобильной дороги Богандинский — Червишево — Чаплык завершен. Дорога от Червишево до Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" полностью отремонтирована. Остается небольшой участок до дер. Чаплык, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Более 12 километров дороги отремонтировано в этом году между Червишево и Чаплык Тюменского района. Первый контракт был заключен весной. К середине августа ТОДЭП закончило реконструкцию двух участков протяженностью 7,6 км. Обновлена дорога в деревне Большие Акияры и в районе деревни Чёрная речка", - рассказали специалисты.

Летом 2021 г. резервный фонд правительства РФ выделил 70 млн рублей на ремонт еще двух участков. В проект реконструкции попала дорога в дер. Друганова и от Чёрной речки до Мичурино. Общая протяженность — 4,5 км. Выполнены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Местами в основании заменили слабые грунты.

Работы на объектах проведены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Напомним, в рамках нацпроекта в первую очередь ремонтируют дороги, ведущие к важным социально значимым объектам. В 2022 году в Тюменской области планируется проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам.