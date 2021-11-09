ДОМ.РФ направил на разработку проектов городской среды в регионах УФО более полумиллиарда рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более полумиллиарда рублей составила финансовая поддержка от АО "ДОМ.РФ" для субъектов Уральского федерального округа на разработку проектов городской среды. Такие данные по состоянию на середину июня 2021 года привел заместитель полпреда президента в УФО Борис Кириллов во время онлайн-конференции по теме "Развитие жилищного строительства".

Он напомнил, что Владимир Якушев на на посту министра строительства и ЖКХ РФ уделял большое внимание продвижению проектов под эгидой ДОМ.РФ. Как оператор льготных ипотечных программ, это акционерное общество выделило регионам Урала кредитов на сумму в 162 млрд рублей. В земельный оборот под жилищное строительство вовлечено в округе более 5 тыс. га. В субъектах УФО - 43 одобренных проекта, по которым предусмотрено финансирование со стороны ДОМ.РФ.

Пока неактивно развит здесь механизм жилищно-строительных кооперативов с господдержкой, он реализуется в трех регионах страны, но эксперты видят тенденции к его росту. Очень интересным направлением деятельности в современных условиях роста цен на жилье Борис Кириллов назвал арендное жилье, текущий портфель - порядка 1,5 тыс. квартир, проект активно реализуется в Тюменской области и в Екатеринбурге, тоже наблюдается тенденция к росту.

Что касается инфраструктурных облигаций, то сейчас на рассмотрении - 11 проектов в 5 субъектах округа, наиболее проработанные из них - в Тюменской и Челябинской областях. Также серьезное внимание ДОМ.РФ уделяет проекту "Городская среда", в поле зрения на территории УФО - восемь проектов в разной степени готовности.

Напомним, акционерное общество "ДОМ.РФ" — финансовый институт развития в жилищной сфере, который реализует следующие направления: привлечение инвестиций, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, для выгодного приобретения жилья в ипотеку.

Дарья Казакова