Тюменские предприниматели узнают о масштабировании бизнеса

| Фото: exportcenter.ru | Фото: exportcenter.ru

Новый поток акселератора “Точки роста: найти и активировать” по масштабированию бизнеса запустил центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области с 8 ноября. В нем участвуют опытные предприниматели, работающие более года, сообщают организаторы.

Занятия проходят в режиме онлайн, участие бесплатное.

"Мы расскажем, как необходимо действовать, чтобы двигаться вперед и масштабироваться. Предпринимателей ждет интенсивная работа над бизнесом под руководством профессиональных тренеров и трекеров, которые на практике покажут, как перестроить стратегию вашего бизнеса, адаптировать ее под современные реалии и совершить прорыв, вывести предприятие на новый качественный уровень", - сказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

В программе - информация о методах стратегического управления; основные составляющие сбалансированной системы показателей (ССП) и их взаимосвязь; этапы создания организационных условий для внедрения СПП; проведение стратегического анализа; разработка ССП; обеспечение последовательного использования ССП.

Регистрация на программу здесь. Подробности по телефону: 8-932-482-75-67.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".