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Тюменские дзюдоисты заработали пять медалей на первенстве России

Спорт, 14:20 11 ноября 2021

Федерация дзюдо России | Фото: Федерация дзюдо России

Сборная команда Тюменской области завоевала пять медалей первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Ижевске с 6 по 9 ноября. Призеры вошли в состав национальной сборной. Впереди у них участие в Кубках Европы, которые являются отборочными для первенств Европы и мира, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Золотую медаль на первенстве получил Бислан Катамардов в весовой категории свыше 90 кг. Полина Вакушина стала серебряным призером в весе до 48 кг. Бронза на груди у Луизы Набиевой, Мустафы Шахнавазова, Дарьи Стародумовой.

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По сумме личных результатов среди субъектов РФ девушки Тюменской области заняли третье место, юноши УФО – второе, девушки УФО – третье место.

Всего за четыре дня соревнований на ижевском татами боролись 708 спортсменов из 73 регионов России.

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# дзюдо , ЦОП Тюмень-дзюдо

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