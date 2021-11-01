Тюменские дзюдоисты заработали пять медалей на первенстве России

| Фото: Федерация дзюдо России | Фото: Федерация дзюдо России

Сборная команда Тюменской области завоевала пять медалей первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Ижевске с 6 по 9 ноября. Призеры вошли в состав национальной сборной. Впереди у них участие в Кубках Европы, которые являются отборочными для первенств Европы и мира, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Золотую медаль на первенстве получил Бислан Катамардов в весовой категории свыше 90 кг. Полина Вакушина стала серебряным призером в весе до 48 кг. Бронза на груди у Луизы Набиевой, Мустафы Шахнавазова, Дарьи Стародумовой.

По сумме личных результатов среди субъектов РФ девушки Тюменской области заняли третье место, юноши УФО – второе, девушки УФО – третье место.

Всего за четыре дня соревнований на ижевском татами боролись 708 спортсменов из 73 регионов России.