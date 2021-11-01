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Евгений Заболотный поднялся на два пункта в медиарейтинге первых лиц столиц УФО

Политика, 17:17 11 ноября 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный поднялся на два пункта в рейтинге компании "Медиалогия" среди первых лиц столичных городов субъектов УФО за октябрь 2021 года и занял первое место среди председателей дум.

В настоящее время с медиаиндексом 1620 Евгений Заболотный занимает седьмую строчку рейтинга. Первое и второе места в медиарейтинге заняли главы Екатеринбурга и Челябинска Алексей Орлов и Наталья Котова.

Отметим, что рейтинг строится на основе базы СМИ, включающей более 63 тыс. источников. Это телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ и публикуется ежемесячно.

Николай Ступников

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# Евгений Заболотный , Медиалогия , рейтинг

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