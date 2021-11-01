Государственная дума внесла изменения в Налоговый кодекс России

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Госдума окончательно приняла закон "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ". О том какие коррективы внесли депутаты в этот правительственный законопроект, рассказал один из соавторов внесенных во втором чтении поправок, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, депутат фракции фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Александр Ремезков.

"Обновленными положениями Налогового Кодекса сделаны уточнения терминов "финансовые активы", установлена ответственность организаций финансового рынка за непредставление в результате намеренных действий или бездействия информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих", - уточнил он.

Внесенные в Налоговый Кодекс РФ изменения позволят России выполнить рекомендации Глобального Форума Организации экономического сотрудничества и развития, не противореча Договору о Евразийском экономическом союзе, и сделать более эффективным противодействие уклонению от уплаты налогов.

"Ко второму чтению мы внесли поправки, которые позволили более четко сформулировать положения об ответственности за представление клиентом неполной или недостоверной информации в отношении самого себя, выгодоприобретателей и лица, прямо или косвенно контролирующего клиента (выгодоприобретателя) по запросу организации финансового рынка в целях осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. Также внесено уточнение о расширении перечня обязанностей организаций финансового рынка в связи с автоматическим обменом финансовой информацией. Обновленные положения Налогового Кодекса РФ, позволяющие усовершенствовать налоговый мониторинг и сделать более эффективной борьбу с уходом от налогов, вступают в силу с января 2022 года. Наша фракция поддержала эти новации в законодательстве, поскольку они позволяют России выполнять свои международные обязательства и при этом создавать на внутреннем рынке условия для добросовестной конкуренции", - сказал Ремезков.