  • 15 ноября 202115.11.2021понедельник
  • USD71,8118
    EUR82,2173
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мугаммир Галиуллин покинул пост директора департамента ЖКХ Тюменской области

Политика, 13:45 15 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Мугаммир Галиуллин покидает свой пост с 15 ноября 2021 года, сообщает региональный оперштаб.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности. Трудовой договор прекращён по собственному желанию.

Мугаммир Галиуллин был назначен на пост директора департамента ЖКХ по Тюменской области 30 ноября 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ЖКХ , Мугаммир Галиуллин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:45 15.11.2021Мугаммир Галиуллин покинул пост директора департамента ЖКХ Тюменской области
12:58 15.11.2021Трансляция интернет-конференции депутата Тюменской городской думы Владимира Гороховцева
16:11 14.11.2021Владимир Путин - это сила России, считает президент Сербии
15:30 14.11.2021Владимир Путин: конкурс "Большая перемена" помогает школьникам найти свой путь в жизни