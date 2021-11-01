Мугаммир Галиуллин покинул пост директора департамента ЖКХ Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Мугаммир Галиуллин покидает свой пост с 15 ноября 2021 года, сообщает региональный оперштаб.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности. Трудовой договор прекращён по собственному желанию.

Мугаммир Галиуллин был назначен на пост директора департамента ЖКХ по Тюменской области 30 ноября 2020 года.