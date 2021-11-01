Более двух тысяч обращений получили депутаты гордумы в 2021 году

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

2 тыс. 065 обращений поступило к депутатам Тюменской городской думы от граждан в 2021 году. 1 тыс. 697 жителей областного центра посетили приемные народных избранников.

Чаще всего тюменцы обращались к депутатам с предложениями по благоустройству. Так, по обращению было отремонтировано ограждение на площадке для выгула собак, заасфальтированы тротуары на Мысу, в Восточном микрорайоне и Утешево.

Кроме того, ликвидированы несанкционированные свалки в Заречной части Тюмени, а нуждающиеся в обрезке деревья включены в план работ на 2022 год. Депутаты направляли на развитие благоустройства города собственные средства или средства предприятий: к примеру, на аллее Молодоженов установили новые опоры освещения.

Положительное решение получено по трети всех обращений, в большинстве случаев тюменцам было достаточно консультации. Более 160 запросов депутаты направили в правительство Тюменской области, подразделения администрации города и другие учреждения. По 32 обращениям народные избранники проводят работу самостоятельно, еще 13 вопросов остаются на их контроле.

"Адресная помощь малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам и тюменцам, воспитывающим детей с особенностями здоровья, всегда остаются в приоритете волонтерской деятельности депутатов, они приходят на помощь в непростых жизненных ситуациях", - отметил председатель гордумы Евгений Заболотный.

Николай Ступников