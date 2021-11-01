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Александр Моор: региональный бюджет обеспечивает финансирование социальных расходов

Губернатор, 13:57 16 ноября 2021

admtyumen.ru

Бюджет Тюменской области сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков.

Об этом заявил глава региона Александр Моор, комментируя отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2021 года.

Доходы бюджета Тюменской области за отчетный период составили более 169,2 млрд рублей - на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом, доложил на онлайн-заседании президиума регионального правительства директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

"Финансирование социальных выплат, межбюджетных трансфертов муниципалитетам, предоставления государственных услуг, работ по заключенным контрактам обеспечено в полном объеме. Мы закончим финансовый год без коммерческих заимствований", – сообщил директор департамента финансов.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Михаил Таранов , областной бюджет

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