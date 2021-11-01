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Житель Тюменской области заплатит за срубленные кедры

Происшествия, 15:08 17 ноября 2021

УМВД по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД по Тюменской области (архив)

58-летний житель Уватского района признан виновным в незаконной рубке кедров. Мужчина получил условное наказание, также он должен выплатить более 142 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Мужчина срубил два кедра, чтобы собрать с них шишки, 2 августа. Лесному фонду РФ был причинен ущерб в крупном размере.

"В ходе судебного заседания подсудимый вину признал. В содеянном раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке", — рассказали в пресс-службе.

Мужчина получил условное наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев. Более 142 тыс. рублей взыскали в доход бюджета района. Приговор в законную силу не вступил.

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# незаконная рубка , Уватский район

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