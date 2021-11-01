Тюменским депутатам рассказали о создании новых мест отдыха горожан

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

До миллиона тюменцев и гостей города ежегодно посещают популярные места отдыха - экопарк "Затюменский" и Гилевскую рощу. Об этом тюменским депутатам сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев. Создание условий для массового отдыха жителей Тюмени обсудили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 16 ноября.

Как рассказал членам комиссии Семен Тегенцев, в 2021 году в Тюмени в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды прошли работы по благоустройству восьми общественных территорий, в том числе, зеленых уголков.

"Также благодаря частно-государственному партнерству частными инвесторами обустроен ряд территорий, в том числе, на набережной Туры со стороны Заречного микрорайона, появился зеленый уголок возле школы № 48 и общественная территория у жилищного комплекса "Айвазовский", - добавил он. – Более 14 тысяч квадратных метров составила площадь благоустройства сквера "Железнодорожников" в рамках национального проекта".

"В Гилевской роще в настоящее время оборудовано 205 машиномест, - заметил депутат Александр Григорьев. – Отдыхающие там довольны всем, но парковок недостаточно. Планируется ли увеличивать их количество?". Также он обратил внимание на то, что некоторые водители оставляют автомобили прямо на газоне вдоль забора. Депутата заверили, что в ближайшее время эта проблема будет проанализирована и приняты соответствующие меры.

"Наша основная цель – обеспечить тюменцам комфортное пребывание в местах массового отдыха и благоустройство таких мест, чтобы люди проводили там время с комфортом", - отметил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

Также, по его словам, в настоящее время в разработке находится большая территория в районе озера Алебашево – через несколько лет там должна появиться новая зона отдыха. Около года потребуется на эскизное проектирование, сроки работ будут зависеть от сложности объекта.

"Эскиз проекта обязательно будет обсуждаться с тюменцами, жители города будут вовлечены в этот процесс", - подчеркнул Дмитрий Антипов.

Николай Ступников