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Тюменские туристы пытались провезти через таможню Рощино редкий коралл

Происшествия, 12:43 19 ноября 2021

Тюменская таможня (скриншот) | Фото: Тюменская таможня (скриншот)

Редкий коралл весом 44 грамма и коммерческую партию контрафактных ремней задержали у туристов сотрудники таможенного поста в аэропорту Рощино.

Как сообщает пресс-служба тюменской таможни, экспертиза подтвердила, что турист попытался ввезти в качестве сувенира находящийся под угрозой исчезновения объект СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). В отношении нарушителя возбуждены административные дела.

Пассажир рейса из Антальи следовал через зеленый коридор, когда на экране интроскопа в его багаже таможенники увидели подозрительное количество однородных товаров. При досмотре были обнаружены 38 поясных ремней с признаками контрафакта.

На металлические пряжки была нанесена маркировка известных торговых брендов Tommy Hilfiger, Nike, Giorgio Armani, Versace, Gucci и другие. По данному факту в настоящий момент направлены запросы правообладателям, рассматривается вопрос о возбуждении административного дела.

Тюменская таможня (скриншот) | Фото: Тюменская таможня (скриншот)

Всего в 2021 году работники таможенного поста Рощино возбудили 320 административных дел по фактам незаконного перемещения товаров через таможенную границу. Предметами правонарушений в основном становились продукты животного и растительного происхождения, табачные изделия, алкогольные напитки и холодное оружие.

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# аэропорт Рощино , контрафакт , таможня

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