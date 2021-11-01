Житель Тюменской области, задавивший на тракторе пешехода, ждет суда

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

39-летнего жителя пос. Заозерный Ишимского района, обвиняемого в гибели пешехода, будут судить. По версии следствия, будучи пьяным он задавил мужчину на тракторе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В сентябре 2021 года местный житель попросил знакомого помочь убрать траву в тюки на покосе и предоставил ему свой трактор.

"4 сентября мужчина в состоянии опьянения ехал с покоса. На улице Новой в поселке Заозерный при обгоне другого трактора он не убедился в безопасности маневра, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где насмерть задавил 31-летнего пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия", – рассказали в надзорном органе.

Материалы дела направлены в Ишимский районный суд.