Тюменские дорожники готовы к капризам зимы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

102 тыс. тонн противогололедных материалов заготовили тюменские дорожники накануне зимы. Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, это составляет 97% годовой потребности, укомплектованность спецтехникой составляет 100% от расчетной потребности.

В Тюмени первый снег выпал в начале октября, и запасы дорожников оказались кстати. Регион северный и зимняя погода устанавливается в ноябре. В этом году, по прогнозу синоптиков, последний месяц календарной осени будет теплее климатической нормы на Урале и большей части Сибири. Это чревато метелями и гололедами.

Декабрь в Тюмени обещает быть холодным. Среднемесячная температура воздуха — гораздо ниже нормы, которая составляет -13,7 °С. В светлое время суток — до -18 °С (с кратковременными похолоданиями до -30 °С), ночью — от -10 °С до -29 °С. Снежных дней в декабре в Тюмени будет около недели.