  • 22 ноября 202122.11.2021понедельник
  • USD72,7617
    EUR82,5845
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские дорожники готовы к капризам зимы

Экономика, 09:14 22 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

102 тыс. тонн противогололедных материалов заготовили тюменские дорожники накануне зимы. Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, это составляет 97% годовой потребности, укомплектованность спецтехникой составляет 100% от расчетной потребности.

В Тюмени первый снег выпал в начале октября, и запасы дорожников оказались кстати. Регион северный и зимняя погода устанавливается в ноябре. В этом году, по прогнозу синоптиков, последний месяц календарной осени будет теплее климатической нормы на Урале и большей части Сибири. Это чревато метелями и гололедами.

Декабрь в Тюмени обещает быть холодным. Среднемесячная температура воздуха — гораздо ниже нормы, которая составляет -13,7 °С. В светлое время суток — до -18 °С (с кратковременными похолоданиями до -30 °С), ночью — от -10 °С до -29 °С. Снежных дней в декабре в Тюмени будет около недели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дороги , дорожная техника , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:14 22.11.2021Тюменские дорожники готовы к капризам зимы
13:47 19.11.2021Годовая инфляция в Тюменской области ниже, чем в Уральском федеральном округе и России в целом
12:10 19.11.2021В Тюменской области в 2,5 раза увеличилось число самозанятых граждан
16:38 18.11.2021143 км железнодорожного полотна отремонтировано в тюменском регионе в 2021 году