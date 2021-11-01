Тюменские госавтоинспекторы за одну ночь задержали 26 нетрезвых водителей

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

26 водителей в состоянии опьянения отстранены от участия в дорожном движении сотрудниками ГИБДД в Тюменской области в ночь с 20 на 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В селе Армизонсое 44-летний сельский житель ехал пьяным ночью за добавкой спиртного на автомобиле ВАЗ2106. Показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Со слов водителя, находится в запое уже неделю. В этом году он уже лишен права управления транспортом за пьяное вождение, теперь водителю грозит уголовная ответственность.

В селе Голышманово 33-летний пьяный автомобилист на "Оке" попытался скрыться от наряда ДПС, при задержании вел себя агрессивно. На нарушителя, кроме материалов за пьяное вождение составлен административный материал за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

В Тюмени пьяный водитель задержан на ул.Комбинатской. Еще один 42-летний пьяный автомобилист ехал по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из села Сазоново в Борки, водительского удостоверения он не имеет, показания алкотестера составили 0,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Ялуторовском районе водитель на "Жигулях" седьмой модели ехал по полевой дороге у деревни Анисимовка. Водительского удостоверения у 29-летнего селянина нет, ранее уже задерживался пьяным за рулем. Показания алкотестреа – 1,15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Каждый из перечисленных мог стать виновником ДТП. В этом году в нашем регионе произошло 211 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 40 человек, 315 человек ранены.

Евгений Бабенко