Тюменские депутаты рассмотрели кандидатуры на поощрение муниципальными наградами

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Предложение посмертно внести в Книгу Почета города Тюмени имя заслуженного работника торговли РФ, почетного работника сферы обслуживания Тюменской области Натальи Осинцевой рассмотрели депутаты гордумы 16 ноября на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Как сообщила председатель комиссии по поощрениям, депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова, кандидатуру Натальи Иосифовны, возглавлявшей тюменский ЦУМ с 1984 года, предложили ее коллеги. Напомним, она ушла из жизни в мае 2021 года.

Как отметил председатель постоянной комиссии Степан Киричук, Наталья Осинцева, безусловно, заслужила поощрение. "Это был человек с огромным сердцем, - поделился он. - Она воодушевляла коллектив своей добротой, к ней часто обращались за советом, и она никогда не отказывала в помощи".

Кроме того, члены комиссии рассмотрели кандидатуру тюменского "серебряного" активиста Марины Бобровой на поощрение знаком "За волонтерство и милосердие", а также Нины Перминовой, более 20 лет проработавшей в органах ТОС.

Серебряный волонтер Марина Боброва помогает ветеранам педагогического труда: организовывает досуг, встречи с юными тюменцами, навещает и общается с ними.

Выдвижение Марины Борисовны на поощрение инициировала Тюменская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

"Марина Боброва посвятила жизнь преподаванию музыки и уже удостоена многих наград. Сегодня на ее попечении - 50 бывших учителей, некоторые из них маломобильные и для них ее внимание имеет особую ценность. Считаю, что тюменцам нужно равняться на таких людей, как Марина Борисовна, - рассказал Степан Киричук. - Нина Перминова оказывает всевозможную поддержку тюменцам, болеет за судьбу района Мелиораторов и делает все возможное, чтобы сделать его лучше".

Решение о поощрении представленных кандидатур депутаты примут на заседании Тюменской городской думы, запланированном на 25 ноября.

Николай Ступников