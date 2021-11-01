В Тюменской области заявки на "Ярмарку инвестиций" принимают по 25 ноября

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Прием заявок на участие в "Ярмарке инвестиций" продолжается в Тюменской области по 25 ноября, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Участникам "Ярмарки инвестиций" проект дает возможность найти инвестора, заявить о себе и своем деле, а также пройти бесплатное обучение на "Фабрике проектов" для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Представить свой проект инвесторам предприниматели смогут онлайн 10 декабря.

За три года проведения "Ярмарки инвестиций" предприниматели региона привлекли более 200 млн рублей.

Регистрация для участников здесь.