  • 23 ноября 202123.11.2021вторник
  • USD73,4506
    EUR82,7715
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области заявки на "Ярмарку инвестиций" принимают по 25 ноября

Экономика, 17:32 23 ноября 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Прием заявок на участие в "Ярмарке инвестиций" продолжается в Тюменской области по 25 ноября, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Участникам "Ярмарки инвестиций" проект дает возможность найти инвестора, заявить о себе и своем деле, а также пройти бесплатное обучение на "Фабрике проектов" для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Представить свой проект инвесторам предприниматели смогут онлайн 10 декабря.

За три года проведения "Ярмарки инвестиций" предприниматели региона привлекли более 200 млн рублей.

Регистрация для участников здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиции , ярмарка инвестиций

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 23.11.2021В Тюменской области заявки на "Ярмарку инвестиций" принимают по 25 ноября
16:52 23.11.202115 тысяч семей в Тюменской области улучшили жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка
15:43 23.11.2021В Тюмени разработают пересадочный тариф для общественного транспорта
15:21 23.11.2021При расчете тарифов на электроэнергию эталонным методом используют данные РЭК Тюменской области