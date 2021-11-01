На выручку от макулатуры в Тюмени закупят подарки для детей

Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии"

Акцию "Бумажный город" запустили активисты "Молодой гвардии" в Тюменской области в преддверии Нового года. Они собирают макулатуру на переработку в учебных заведениях, бизнес-центрах и общественных организациях, а на вырученные от ее сдачи деньги закупят подарки детям из малоимущих семей.

Молодогвардейцы принимают офисную бумагу, картон, газеты, книги и журналы, они уже собрали и сдали на переработку 14 тонн бумаги. На материальное вознаграждение от сдачи активисты купят игрушки, книги, развивающие материалы и сладости, которые подарят ребятам и поздравят их в костюмах Деда Мороза.