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На выручку от макулатуры в Тюмени закупят подарки для детей

Общество, 17:27 24 ноября 2021

Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии"

Акцию "Бумажный город" запустили активисты "Молодой гвардии" в Тюменской области в преддверии Нового года. Они собирают макулатуру на переработку в учебных заведениях, бизнес-центрах и общественных организациях, а на вырученные от ее сдачи деньги закупят подарки детям из малоимущих семей.

Молодогвардейцы принимают офисную бумагу, картон, газеты, книги и журналы, они уже собрали и сдали на переработку 14 тонн бумаги. На материальное вознаграждение от сдачи активисты купят игрушки, книги, развивающие материалы и сладости, которые подарят ребятам и поздравят их в костюмах Деда Мороза.

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# макулатура , Молодая гвардия , Новый год

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