В Тюмени сибирский Дед Мороз ответит на каждое письмо и вложит билеты на утренник

| Фото: из сообщества "Дом культуры "Поиск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Дом культуры "Поиск" во ВКонтакте (архив)

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Юные тюменцы могут передать послания для сибирского Деда Мороза до 20 декабря. Сказочный волшебник ответит на каждое письмо и вложит в ответное послание пригласительные на утренник, который состоится в ДК "Поиск" в начале января.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер ДК "Поиск" Анастасия Суркова, ответные письма получат все, кто не забыл указать обратный адрес.

"Каждый год на почту сибирского Деда Мороза приходит около двухсот писем. Нам пишут не только дети, но и взрослые. Ежегодно поступает несколько писем от взрослых, в своих посланиях они зачастую загадывают телевизоры, холодильники и прочее", — поделилась Анастасия Суркова.

Команда сибирского Деда Мороза отбирает несколько душевных посланий и исполняет их. В прошлые годы детям дарили школьный портфель с принадлежностями, кимоно.

Ящик для писем сразу заметен при входе в ДК "Поиск". Он расположен в новогодней фотозоне. Не заметить его трудно — короб светится разными огнями. Отметим, новый ящик для сибирского Деда Мороза коллектив Дома культуры приобрел в 2020 году.

Здесь же, у фотозоны, желающие могут взять заготовки для писем и написать о своих новогодних желаниях на месте.

Инна Пахомова