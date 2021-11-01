У "Конторы пароходства" в Тюмени появилась нарядная елка
Нарядная елка с разноцветными новогодними шарами появилась у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени. В декабре здесь будут проводить мастер-классы и зимние забавы.
Символ Нового года размещают на этой площадке второй год подряд. Скоро праздничное дерево украсят гирляндами.
"Елка — часть украшения зимней площадки у "Контора пароходства". Летом здесь проходили танцевальные мастер-классы, занятия йогой и рукоделием, встречи книжного клуба — всего 184 мероприятия и более 10 тысяч посетителей. В декабре площадка подстроится под зимний формат: здесь будет работать каток, пройдут новогодние мастер-классы для детей и взрослых, зимние забавы, битва снежками, лепка снеговиков. Часть событий для удобства организуют в мультицентре "Контора пароходства"", — рассказали в пресс-службе "Конторы пароходства".
Площадку под каток уже начали готовить.
Подробная афиша событий, которые состоятся на зимней площадке, появится на странице мультицентра во ВКонтакте и на сайте конторапароходства.рф в декабре.
Инна Пахомова