  • 24 ноября 202124.11.2021среда
  • USD74,8327
    EUR84,1718
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У "Конторы пароходства" в Тюмени появилась нарядная елка

Общество, 16:20 24 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарядная елка с разноцветными новогодними шарами появилась у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени. В декабре здесь будут проводить мастер-классы и зимние забавы.

Символ Нового года размещают на этой площадке второй год подряд. Скоро праздничное дерево украсят гирляндами.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Елка — часть украшения зимней площадки у "Контора пароходства". Летом здесь проходили танцевальные мастер-классы, занятия йогой и рукоделием, встречи книжного клуба — всего 184 мероприятия и более 10 тысяч посетителей. В декабре площадка подстроится под зимний формат: здесь будет работать каток, пройдут новогодние мастер-классы для детей и взрослых, зимние забавы, битва снежками, лепка снеговиков. Часть событий для удобства организуют в мультицентре "Контора пароходства"", — рассказали в пресс-службе "Конторы пароходства".

Площадку под каток уже начали готовить.

﻿

Подробная афиша событий, которые состоятся на зимней площадке, появится на странице мультицентра во ВКонтакте и на сайте конторапароходства.рф в декабре.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# елки , Контора пароходства , Новый год , праздники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:42 24.11.2021Неиспользованную из-за ковида льготу жители Крайнего Севера смогут получить в 2022 году
16:31 24.11.2021В Тобольске прекратила работу паромная переправа через Иртыш
16:20 24.11.2021У "Конторы пароходства" в Тюмени появилась нарядная елка
16:09 24.11.2021В Тюмени сибирский Дед Мороз ответит на каждое письмо и вложит билеты на утренник