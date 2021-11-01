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Послание губернатора адресовано не только депутатам, но и всем жителям Тюменской области и автономных округов

Политика, 16:50 26 ноября 2021

admtyumen.ru

Послание губернатора было адресовано не только депутатам, но и всем жителям Тюменской области и жителям северных регионов. Такую точку зрения высказала депутат областной думы, представляющая Ямал, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

Александр Моор заявил, будет безусловно, сохранен важнейший фактор нашего равновесия, устойчивости, стабильности и развития, ключевая несущая конструкция общего тюменского дома –добрососедские отношения с Ямалом и Югрой.

"Эта конструкция строилась и проверялась на прочность годами. Она поддерживается солидарными усилиями всех трех субъектов Федерации. Она – наша общая ценность", - отмечено в послании.

Под этими словами, как сказала Ирина Соколова, подписался бы каждый депутат-северянин.

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# Ирина Соколова , послание губернатора , Югра , Ямал

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