Послание губернатора адресовано не только депутатам, но и всем жителям Тюменской области и автономных округов

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Послание губернатора было адресовано не только депутатам, но и всем жителям Тюменской области и жителям северных регионов. Такую точку зрения высказала депутат областной думы, представляющая Ямал, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

Александр Моор заявил, будет безусловно, сохранен важнейший фактор нашего равновесия, устойчивости, стабильности и развития, ключевая несущая конструкция общего тюменского дома –добрососедские отношения с Ямалом и Югрой.

"Эта конструкция строилась и проверялась на прочность годами. Она поддерживается солидарными усилиями всех трех субъектов Федерации. Она – наша общая ценность", - отмечено в послании.

Под этими словами, как сказала Ирина Соколова, подписался бы каждый депутат-северянин.