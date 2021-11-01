Устроившая ДТП тюменка заплатит пострадавшему пассажиру 500 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

500 тыс. рублей выплатит тюменка пострадавшему в ДТП в счет возмещения морального вреда. Автоледи обжаловала в Тюменском областном суде решение Калининского районного суда, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, 7 января 2020 года жительница Тюмени на автомобиле Mazda CX-5 возвращалась домой от родственников из Сорокинского района. На автодороге Ишим - Викулово она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с УАЗ 395254.

В результате аварии пассажир УАЗа получил тяжкий вред здоровью. В январе 2021 года пострадавший обратился с иском в Калининский районный суд к виновнице аварии о возмещении морального вреда. Суд взыскал с женщины 500 тыс. рублей.

Автоледи обжаловала это решение в Тюменском областном суде, однако судебная коллегия по гражданским делам отказала в удовлетворении ее жалобы.