В Тюменской области растет турпоток

2,1 млн туристов приняла Тюменская область в 2020 году. В 2021-м эта цифра будет выше, прогнозируют в областном департаменте потребительского рынка и туризма. Так, в первом полугодии регион уже посетили 1,5 миллиона человек.

Однако достичь цифры 2019 года - 3,3 млн человек - вряд ли удастся из-за пандемии. Тюменская область - не единственная пострадавшая, гостей не досчитались представители туриндустрии по всему миру, отметила директор департамента Мария Трофимова.

"Главное, что у нас есть четкое понимание того, за счет чего можем привлекать самых разных людей со всех концов страны. Это интересные и постоянно обновляемые туристические маршруты, комфортное проживание, традиционное сибирское гостеприимство и маркетинговая компания по продвижению Тюменской области, - сказала она. - Кроме того, городские власти тоже включены в этот процесс и делают все от них зависящее, чтобы сделать доступными точки притяжения. Это касается и малых дел - например, в Тюмени для туристических автобусов сделана остановка рядом с ЦУМом, где расположен центр Visit Tyumen, и глобальных - проекта по превращению улицы Дзержинского в пешеходную".

Еще один важный этап в развитии туротрасли региона, по мнению Марии Трофимовой, начался с реализацией чартерной программы. Она действует при поддержке Ростуризма и туроператора "TUI Россия". Чартерные полеты в Тюмень возобновятся с 30 декабря.

"Для нас важно сотрудничество с крупным федеральным туроператором, который обладает знаниями и технологиями. Это в целом помогает выстроить систему работы внутри региона, сформировать более высокие стандарты оказания услуг. В конечном итоге это будет плюсом и для гостей, и для профессиональных участников рынка, и для Тюменской области", - отметила руководитель регионального департамента потребительского рынка и туризма.