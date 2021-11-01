Владимир Якушев: материнство — это путь познания истинной любви

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С Днем матери поздравил жительниц Уральского федерального округа полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Он отметил, что материнство — это путь познания истинной любви, который пролегает через терпение и самоотдачу, умение прощать и принимать, готовность нести ответственность за настоящее и будущее ребенка.

"Мамы обладают удивительной силой. Их прикосновения, слова, забота способны унять боль и залечить душевные раны, вдохновить на свершения и помочь обрести веру в себя. Они любят нас, а мы их не за что-то, а просто так - искренне и безусловно", - поделился полпред.

Матери достойны самых теплых слов не только сегодня, а каждый день, подчеркнул Якушев, и пожелал им здоровья, добра и огромного счастья.