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МФК "Тюмень" обменялся победами с самарскими футболистами

Спорт, 12:13 29 ноября 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" провел два выездных матча в рамках шестого тура первенства Российской суперлиги.

В Самаре сибиряки встречались с местным клубом "Динамо". В первом матче сильнее оказались хозяева- 4:3, в повторной игре гости смогли взять реванш - 6:3.

"Очень хорошая игра. Понравилось то, что команда не опустила руки, пропустив первой мяч в свои ворота. Но мы выплыли, гнули свою линию. Забивали, здорово играли вчетвером и очень хорошо провели концовку", - рассказал главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов.

"Тюмень" набрала 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующие поединки тюменцы проведут в Лиге чемпионов. Со 2 по 5 декабря на свой площадке они сыграют с командами из Франции, Казахстана и Белоруссии.

Евгений Новоселов

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# МФК Тюмень

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