  • 1 декабря 20211.12.2021среда
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских экспортеров научат разрешать споры с китайскими контрагентами

Экономика, 08:51 01 декабря 2021

www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Вебинар "Разрешение споров с китайскими контрагентами" пройдет на платформе Zoom 1 декабря, начало в 12 часов. Экспертами станут ведущие юристы, которые специализируются на правовом сопровождении российского бизнеса в Китае, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Вебинар пройдет в рамках работы по продвижению несырьевого экспорта и активизации взаимодействия регионов России с Китайской Народной Республикой. Торговое представительство России в Китае приглашает к участию тюменских экспортеров.

Программа мероприятия и ссылка для подключения здесь.

Контактное лицо в Торгпредстве: Сонин Вадим Вадимович (юрист), +86 13810445802, svv@russchinatrade.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вебинар , Китай , торговля , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:03 01.12.2021В Тюмени ввели почти 66 км инженерных сетей за девять месяцев 2021 года
08:51 01.12.2021Тюменских экспортеров научат разрешать споры с китайскими контрагентами
18:41 30.11.2021В Тюмени презентуют нефтехимический кластер Тюменской области
18:19 30.11.2021В индустриальном парке "Богандинский" начали производить составы для глушения скважин