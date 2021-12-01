Тюменских экспортеров научат разрешать споры с китайскими контрагентами

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Вебинар "Разрешение споров с китайскими контрагентами" пройдет на платформе Zoom 1 декабря, начало в 12 часов. Экспертами станут ведущие юристы, которые специализируются на правовом сопровождении российского бизнеса в Китае, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Вебинар пройдет в рамках работы по продвижению несырьевого экспорта и активизации взаимодействия регионов России с Китайской Народной Республикой. Торговое представительство России в Китае приглашает к участию тюменских экспортеров.

Программа мероприятия и ссылка для подключения здесь.

Контактное лицо в Торгпредстве: Сонин Вадим Вадимович (юрист), +86 13810445802, svv@russchinatrade.ru.