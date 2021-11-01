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Ялуторовский дестсад заплатит за травму воспитанника 80 тысяч рублей

Происшествия, 14:42 30 ноября 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

80 тыс. рублей за травму воспитанника выплатит детский сад в Ялуторовске. Семилетний мальчик повредил ногу забором из металлосайдинга, сообщает прокуратура Тюменской области.

Инцидент произошел 2 июня 2021 года. Когда дети играли на территории детсада, мальчик забежал за веранду и упал. Его нога оказалась под забором, вынимая ее, воспитанник порезал ахиллово сухожилие.

По заключению экспертов, это средней тяжести вред здоровью. Мать пострадавшего обратилась к заместителю прокурора Тюменской области Александру Чернышеву с просьбой помочь взыскать моральный вред.

Межрайонная прокуратура направила в Ялуторовский районный суд соответствующий иск. Кроме того, по представлению прокуратуры приняты меры по обеспечению безопасности детей.

Суд вынес решение взыскать с детсада в пользу пострадавшего 80 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# детский сад , компенсация , прокуратура

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