Тюменская лизинговая компания с начала 2021 года нарастила на 60% объем нового бизнеса

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

Тюменская региональная лизинговая компания ТАЛК нарастила объем нового бизнеса в 2021 году на 60%. Портфель компании составляет 6 млрд рублей, из них 4 млрд рублей - это малый и средний бизнес.

Об этом директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков написал в своем Instagram по итогам встречи с генеральным директором "ТАЛК" Анатолием Картухиным.

"За последние полгода компания стала полноценным институтом развития малого и среднего бизнеса, это часть новой стратегии компании, которую мы недавно утвердили. Напомню, что "ТАЛК" принадлежит правительству Тюменской области, поэтому я принимал непосредственное участие в разработке и утверждении стратегии", - говорит Машуков.

По итогам 2021 г. "ТАЛК" вошла в Топ-6 лизинга в Уральском федеральном округе. Является экспортером лизинговых услуг и предоставляет возможность для малого и среднего предпринимательства получить лизинг без первого взноса. В 2022 году компания намерена возобновить программы лизинга для МСП под 5%.

Анжела Лебедева