Тюменцы могут получить до 100 тысяч рублей на проекты по развитию массового спорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс социальных проектов "Время спорта" продлится по 8 декабря. К участию приглашают некоммерческие организации с проектами, направленными на развитие физической культуры и массового спорта в Тюмени.

На конкурсе три направления: "Спортивный двор" — для проектов по организации дворовых соревнований, тренировок, приобретение необходимого инвентаря, ремонт территории, "Вместе к спортивным победам" — поддержка действующих спортивных команд, индивидуально выступающих спортсменов, представляющих Тюмень на областных, региональных, федеральных соревнованиях, "Молодые и дерзкие" — поддержка инициативных спортивных групп в видах спорта, не получающих бюджетное финансирование.

Продолжительность проекта — от трех до пяти месяцев. Начало реализации — не ранее 15 января 2022 года, окончание — не позднее 15 декабря 2022 года.

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.