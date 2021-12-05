Александр Моор: в Тюменской области сформировалась мощная команда волонтеров

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Взаимовыручка, добровольчество – все это в характере тюменцев. В регионе сформировалась мощная команда волонтеров. Она объединяет более 245 тысяч человек. Эти люди по велению своего сердца приходят на помощь нуждающимся, деятельно участвуют в жизни Тюменской области и решении общественно значимых задач.

Об этом заявил губернатор Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем добровольца

По словам главы области, в период пандемии общая цель - борьба с коронавирусной инфекцией - объединила все волонтерские организации. Добровольцы помогают тысячам жителей в покупке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости, оказывают поддержку сотрудникам медицинских и социальных учреждений, стали активистами акции "МыВместе", которая дала новый импульс развитию добровольческого движения.

"В прошлом году был учрежден знак отличия "За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области". Впервые в истории региона два наших земляка станут обладателями этой почетной награды. Желаю всем, чтобы на жизненном пути вам везло на добрых, неравнодушных и активных людей. Здоровья, энергии и благополучия вам!" - сказал Александр Моор.