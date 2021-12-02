Александр Моор уверен в успехе тюменских футболистов на турнире Лиги чемпионов УЕФА

| Фото: www.mfktyumen.ru (архив) | Фото: www.mfktyumen.ru (архив)

Футболистам МФК "Тюмень" по силам повторить успех 2019 года и выйти в Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Элитный раунд престижного турнира пройдет в Тюмени. В течение трех игровых дней четырем командам предстоит определить сильнейшего. 2 декабря МФК "Тюмень" сыграет против чемпиона Франции - клуба "Аньер-Вельнёв", 3 декабря нашим соперником станет победитель прошлого сезона в Беларуси "Витэн", а 5 декабря, в воскресенье, - чемпион Казахстана "Кайрат".

Всего в элитном раунде участвует 16 команд. Помимо Тюмени игры параллельно проходят в Пльзене (Чехия) и в Лиссабоне (Португалия).

"Победитель каждой группы проходит в Финал четырех. Два года назад тюменцам это удалось. Верю, что и в этот раз наши ребята дадут соперникам бой! А мы с вами сможем насладиться красивой игрой”, - написал губернатор Александр Моор в своих социальных сетях.

Игры пройдут в СК “Центральный”. Для прохода в зал у болельщиков попросят предъявить QR-код. Заполняемость трибун по правилам не может превышать 70%.

Матчи будут транслироваться на федеральных каналах "Матч! Страна", "Матч! Арена", "Матч! Игра" и на региональном телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного ТВ).

Евгений Бабенко