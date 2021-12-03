Авиакомпании Red Wings открывает прямые рейсы из Тюмени в Самару с нового года

| Фото: Авиакомпании Red Wings | Фото: Авиакомпании Red Wings

Авиакомпании Red Wings открывает прямые рейсы из Тюмени в Самару с 11 января 2022 г.

Как сообщает аэропорт Рощино в своих соцсетях, полеты пройдут по вторникам и субботам. Из Самары самолет прилетает в 14 часов 40 минут, вылет из Тюмени в 15 часов 40 минут. Пассажиры будут находится в пути два часа.

Билеты в продаже на сайте авиакомпании, цены от 2 тыс. 295 рублей в одну сторону.

Между тем, авиакомпании Red Wings приостанавливает авиасообщение Екатеринбург - Тобольск. Это связано с сезонностью и действующими ограничениями по ковиду. В расписании сохранены маршруты на 30 декабря и 3 января 2022 г.

Напомним, аэропорт Ремезов в Тобольске открыли 24 сентября 2021 г. Первый самолет с пассажирами приземлился на взлетной полосе города 16 октября.

Анжела Лебедева