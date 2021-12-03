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Тюменская делегация примет участие в съезде "Единой России"

Политика, 17:57 03 декабря 2021

tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Губернатор Тюменской области, член Высшего совета партии "Единая Россия" Александр Моор и председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству "Опоры России" Артем Андросов представят регион на XХ съезде партии.

Третий этап пройдет 4 декабря 2021 г. в Москве в ЦВК "Экспоцентр" и будет приурочен к 20-летию "Единой России". Единороссы подведут итоги избирательной кампании, проведут ротацию руководящих органов партии и утвердят план работы партии на предстоящий год.

Также от Тюменской области выступят секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов, секретарь городского местного отделения партии, глава Тюмени Руслан Кухарук, руководитель исполкома реготделения "Единой России Ольга Швецова.

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