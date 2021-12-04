МФК "Тюмень" выиграл у белорусов в матче Лиги чемпионов

| Фото: МФК «Тюмень» | Фото: МФК «Тюмень»

Мини-футбольный клуб "Тюмень" одержал вторую победу в элитном раунде Лиги чемпионов.

На паркете СК "Центральный" тюменцы переиграли белорусский клуб "Витэн​" - 3:2. Дубль в составе хозяев оформил Денис Неведров, еще один гол на счету Андрея Соколова.

"Сегодня была очень непростая игра. Мы выходили настраивались только на победу. Начало матча немного не получилось, соперник нас поджал, пошел какой-то сумбур. В перерыве получили нагоняй в раздевалке и во втором тайме смогли изменить ситуацию и одержать очень важную победу", - рассказал Денис Неведров.

В другой паре казахстанский "Кайрат" сыграл вничью с французским клубом "Аньер-Вильнев" - 3:3.

МФК "Тюмень" возглавляет свою группу, набрав шесть очков. 5 декабря тюменцы сыграют в решающем матче с "Кайратом", у которого четыре очка. Начало матча в 19 часов.

Евгений Новоселов